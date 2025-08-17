Banheira, ar quente e laudo inconclusivo: os mistérios sobre o casal morto em motel de SC
Ana Carolina da Silva e Jefferson Sagaz foram encontrados, em vida, dentro da banheira de um motel na Grande Florianópolis; caso ainda...
As investigações acerca do casal encontrado morto no Motel Dallas, em São José, na Grande Florianópolis, ganharam um novo episódio nessa sexta-feira (15), com a divulgação do resultado da necropsia realizada nos cadáveres de Ana Carolina da Silva e Jefferson Sagaz. O exame constatou a “inexistência de traumas por ação mecânica e a alta temperatura dos órgãos internos” de Ana e Jefferson. Os dois foram encontrados, sem vida, no dia 12 de agosto.
