Banheira, ar quente e laudo inconclusivo: os mistérios sobre o casal morto em motel de SC Ana Carolina da Silva e Jefferson Sagaz foram encontrados, em vida, dentro da banheira de um motel na Grande Florianópolis; caso ainda... ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 16/08/2025 - 21h58 )

As investigações acerca do casal encontrado morto no Motel Dallas, em São José, na Grande Florianópolis, ganharam um novo episódio nessa sexta-feira (15), com a divulgação do resultado da necropsia realizada nos cadáveres de Ana Carolina da Silva e Jefferson Sagaz. O exame constatou a “inexistência de traumas por ação mecânica e a alta temperatura dos órgãos internos” de Ana e Jefferson. Os dois foram encontrados, sem vida, no dia 12 de agosto.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

