Banho e comida: Itajaí vira alvo do MP após suspender serviços para pessoas em situação de rua

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) instaurou uma notícia de fato que cobra explicações da Prefeitura de Itajaí sobre a suspensão temporária de serviços essenciais destinados às pessoas em situação de rua. O Município tem um prazo de 15 dias para responder ao órgão.

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

