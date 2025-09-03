Logo R7.com
Banho e comida: Itajaí vira alvo do MP após suspender serviços para pessoas em situação de rua

MPSC questiona prefeitura de Itajaí sobre suspensão temporária de serviços como banho e alimentação às pessoas em situação de rua

ND Mais|Do R7

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) instaurou uma notícia de fato que cobra explicações da Prefeitura de Itajaí sobre a suspensão temporária de serviços essenciais destinados às pessoas em situação de rua. O Município tem um prazo de 15 dias para responder ao órgão.

