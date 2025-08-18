‘Bar do Bastião’: vídeo de cão fujão em boteco de SC inspira reforma solidária
Postagem de empresário mostrando cão fujão em boteco de Itapema atinge milhões de visualizações nas redes sociais
Um vira-lata de Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, virou celebridade após um vídeo que o mostra fugindo para o bar atingir milhões de visualizações nas redes sociais. Leandro Gallas, seu dono, aproveitou o sucesso para promover a transformação do local no “Bar do Bastião”. Ao portal ND Mais, Leandro contou que já existe um grupo com 180 empresários locais e voluntários dispostos a ajudar e organizar a reforma do boteco. Em vídeo compartilhado no Instagram, ele contou que foi até o local após o sucesso do vídeo e conheceu a proprietária, Ieda Ferreira.
