Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

‘Bar do Bastião’: vídeo de cão fujão em boteco de SC inspira reforma solidária

Postagem de empresário mostrando cão fujão em boteco de Itapema atinge milhões de visualizações nas redes sociais

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um vira-lata de Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, virou celebridade após um vídeo que o mostra fugindo para o bar atingir milhões de visualizações nas redes sociais. Leandro Gallas, seu dono, aproveitou o sucesso para promover a transformação do local no “Bar do Bastião”. Ao portal ND Mais, Leandro contou que já existe um grupo com 180 empresários locais e voluntários dispostos a ajudar e organizar a reforma do boteco. Em vídeo compartilhado no Instagram, ele contou que foi até o local após o sucesso do vídeo e conheceu a proprietária, Ieda Ferreira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como a história de Bastião está mudando vidas!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.