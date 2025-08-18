‘Bar do Bastião’: vídeo de cão fujão em boteco de SC inspira reforma solidária Postagem de empresário mostrando cão fujão em boteco de Itapema atinge milhões de visualizações nas redes sociais ND Mais|Do R7 18/08/2025 - 20h19 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um vira-lata de Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, virou celebridade após um vídeo que o mostra fugindo para o bar atingir milhões de visualizações nas redes sociais. Leandro Gallas, seu dono, aproveitou o sucesso para promover a transformação do local no “Bar do Bastião”. Ao portal ND Mais, Leandro contou que já existe um grupo com 180 empresários locais e voluntários dispostos a ajudar e organizar a reforma do boteco. Em vídeo compartilhado no Instagram, ele contou que foi até o local após o sucesso do vídeo e conheceu a proprietária, Ieda Ferreira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como a história de Bastião está mudando vidas!

Leia Mais em ND Mais:

Moto vira destroços em colisão violenta que matou homem na BR-282, em SC

Primeiro cemitério de Blumenau guarda túmulos de figuras históricas e segredos de 1857

‘Não nascem araquarienses?’: entenda como bebês são registrados em cidade sem maternidade em SC