Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Barca? Figueirense anuncia saída de 2 jogadores após a Série C

Horas depois de confirmar a saída do técnico, Figueirense libera dois jogadores

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Eliminado na primeira fase da Série C, o Figueirense começou a liberar jogadores que não vão ficar para a disputa da Copa SC 2025. Horas depois de liberar o técnico Elio Sizenando, o clube confirmou as saídas dos volantes Johny Douglas e Ramon Vinícius.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.