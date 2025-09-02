Barca? Figueirense anuncia saída de 2 jogadores após a Série C
Horas depois de confirmar a saída do técnico, Figueirense libera dois jogadores
Eliminado na primeira fase da Série C, o Figueirense começou a liberar jogadores que não vão ficar para a disputa da Copa SC 2025. Horas depois de liberar o técnico Elio Sizenando, o clube confirmou as saídas dos volantes Johny Douglas e Ramon Vinícius.
Eliminado na primeira fase da Série C, o Figueirense começou a liberar jogadores que não vão ficar para a disputa da Copa SC 2025. Horas depois de liberar o técnico Elio Sizenando, o clube confirmou as saídas dos volantes Johny Douglas e Ramon Vinícius.
Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: