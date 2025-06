Barco com restos mortais de humanos é encontrado em área onde família desapareceu há um ano Quase um ano após a Guarda Costeira dos EUA suspender as buscas por quatro membros de uma família, incluindo duas crianças, a embarcação... ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 06h56 (Atualizado em 03/06/2025 - 06h56 ) twitter

Em agosto de 2024, a Guarda Costeira dos Estados Unidos suspendeu as buscas por uma família de quatro pessoas, incluindo duas crianças, que havia desaparecido quando o barco em que estavam virou no mar no Alasca. Quase um ano depois, a embarcação, bem como os restos humanos, foi encontrada, segundo as autoridades locais.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e entender todos os detalhes dessa trágica descoberta.

