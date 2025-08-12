Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

‘Barco furado’: empresário preso em SC conta por que amputou dedo para forjar a própria morte

Empresário é acusado de matar homem para encenar o próprio assassinato e receber seguro de vida; caso foi revelado em entrevista exclusiva...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O empresário catarinense Edilson Paulo Petter, preso em Lages, admitiu em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, exibida no Domingo Espetacular, que aceitou amputar um dedo durante um vídeo falso de tortura para forjar a própria morte. O objetivo, segundo ele, era se livrar de dívidas e receber indenizações de seguros que somariam até R$ 2 milhões.

Para saber todos os detalhes dessa história impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.