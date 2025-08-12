‘Barco furado’: empresário preso em SC conta por que amputou dedo para forjar a própria morte Empresário é acusado de matar homem para encenar o próprio assassinato e receber seguro de vida; caso foi revelado em entrevista exclusiva... ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 12/08/2025 - 04h37 ) twitter

O empresário catarinense Edilson Paulo Petter, preso em Lages, admitiu em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, exibida no Domingo Espetacular, que aceitou amputar um dedo durante um vídeo falso de tortura para forjar a própria morte. O objetivo, segundo ele, era se livrar de dívidas e receber indenizações de seguros que somariam até R$ 2 milhões.

Para saber todos os detalhes dessa história impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

