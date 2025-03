Barco que saiu de SC fica à deriva por cinco dias em Sergipe e tripulação é salva por chineses Embarcação pesqueira saiu de Itajaí e teve problemas relacionados ao mau tempo em alto mar, fazendo com que tripulação ficasse dias... ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 28/03/2025 - 22h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cinco brasileiros e um holandês foram resgatados no mar no último dia 15 por uma tripulação chinesa de um navio cargueiro na costa de Sergipe. Os náufragos estavam em um barco pesqueiro que saiu de Itajaí/SC rumo ao Rio Grande do Norte e passaram cinco dias à deriva.

Saiba mais sobre essa incrível história de sobrevivência e solidariedade no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Orquestra Brasileira traz concerto sobre as origens da música nacional a Florianópolis

Avaí encaminha a contratação de atacante que disputou o Campeonato Mineiro

Após 128 mortes em 2024, vacinação contra gripe em SC inicia em abril; quem tem prioridade