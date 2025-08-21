Barra de ferro e pancadaria: briga em UPA termina com feridos em Joinville Briga na UPA ocorreu na manhã desta quarta-feira (20), em Joinville e envolveu dois motoristas ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 03h37 ) twitter

Uma discussão de trânsito terminou em agressões físicas no estacionamento da UPA Sul, em Joinville, na manhã desta quarta-feira (20). A briga, registrada por câmeras e por testemunhas, envolveu dois motoristas e um terceiro homem.

