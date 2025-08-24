Logo R7.com
Barra elimina o Ceilândia e fica a 2 jogos do acesso na Série D

Com vitória por 1 a 0 em cima do Ceilândia, Barra vai para as quartas de final e fica a 2 jogos do acesso

ND Mais|Do R7

Único time de SC na Série D do Brasileiro, o Barra eliminou o Ceilândia ao vencer por 1 a 0 neste sábado (23), em Itajaí, e garantir a classificação para as quartas de final.

