Barra elimina o Ceilândia e fica a 2 jogos do acesso na Série D Com vitória por 1 a 0 em cima do Ceilândia, Barra vai para as quartas de final e fica a 2 jogos do acesso ND Mais|Do R7 24/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 24/08/2025 - 07h57 ) twitter

Único time de SC na Série D do Brasileiro, o Barra eliminou o Ceilândia ao vencer por 1 a 0 neste sábado (23), em Itajaí, e garantir a classificação para as quartas de final.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida!

