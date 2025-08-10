Barra goleia o Cascavel e avança no mata-mata da Série D
Barra faz 3 a 0 em cima do Cascavel jogando em casa e avança no mata-mata da Série D do Brasileiro
O Barra está na terceira fase da Série D do Brasileiro. Neste sábado (9), jogando em Itajaí, o clube catarinense goleou o Cascavel por 3 a 0 e garantiu a classificação.
