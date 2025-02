Barra x Joinville pelo Catarinense: onde assistir e horário Barra e Joinville se enfrentam neste domingo (19) em jogo que marca a estreia do novo estádio do Pescador ND Mais|Do R7 19/01/2025 - 14h46 (Atualizado em 19/01/2025 - 14h46 ) twitter

Barra e Joinville se enfrentam na noite deste domingo (19) pela segunda rodada do Campeonato Catarinense 2025. A bola rola a partir das 18h. O jogo marca a estreia do novo estádio do Pescador. A nova casa da equipe fica no complexo esportivo às margens da BR-101, entre Itajaí e Balneário Camboriú.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste confronto!

