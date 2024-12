‘Barulho do foguete’: veja o regulamento do concurso cultural promovido pela rádio NDFM Prepare os foguetes que eles estão chegando! O primeiro show da volta de Zé Neto e Cristiano é em Massaranduba e você pode ganhar um... ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 18h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 18h09 ) twitter

A rádio NDFM e a W Eventos promovem o concurso cultural “Barulho do Foguete” em Joinville. O concurso iniciou na quinta-feira (5), às 18h, e vai até o dia 12 de dezembro às 17h. Para participar, os residentes de Joinville com mais de 18 anos devem seguir as instruções no Instagram da NDFM (@ndfmjoinville).

Não perca a chance de ganhar ingressos para o show do Zé Neto e Cristiano! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

