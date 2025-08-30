Logo R7.com
Batalha de Erechim: onde assistir Ypiranga x Figueirense, horário e escalações na Série C

Armado com o que tem de melhor, Figueirense vai com tudo para tentar sair vivo e vitorioso no Sul diante do Ypiranga em Erechim

É na trincheira do Estádio Colosso da Lagoa que os soldados comandados pelo general Elio Sizenando, chamado às pressas para evitar que a guerra fosse perdida, que o Figueirense vai em busca de uma remontada histórica, e improvável, contra o Ypiranga.

