Batalha jurídica marca início da safra da tainha em 2025; entenda

A temporada de pesca da tainha começou oficialmente na quinta-feira (1°) com uma batalha jurídica entre os governos federal e estadual. A PGE (Procuradoria-Geral do Estado) protocolou uma nova ação, desta vez na Justiça Federal, para pedir a suspensão dos limites estabelecidos pelos ministérios da Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente para a pesca da tainha na modalidade arrasto de praia em Santa Catarina.

Para entender todos os detalhes dessa disputa e suas implicações para os pescadores artesanais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

