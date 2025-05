Bateu o ponto? Funcionário furta R$ 13 mil do patrão usando celular da empresa em Goiás Funcionário de empresa em Anápolis (GO) transferiu valores para sua conta pessoal através do aplicativo bancário acessado no smartphone... ND Mais|Do R7 04/05/2025 - 07h00 (Atualizado em 04/05/2025 - 07h00 ) twitter

Um funcionário de uma empresa de Anápolis, em Goiás, furtou R$ 13 mil do patrão por meio de transferências via Pix. O empresário descobriu o sumiço do dinheiro na última quinta-feira (1°) ao verificar o extrato bancário.

Para saber todos os detalhes desse caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

