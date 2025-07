Batida entre caminhão e carreta para BR-101 e filas chegam a 8 quilômetros em SC O acidente na BR-101, em Barra Velha, ocorreu por volta das 6h desta quinta-feira (17), obstruindo a pista no sentido sul ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 21h57 ) twitter

Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta está gerando um congestionamento intenso na manhã desta quinta-feira (17) na BR 101, em Barra Velha, sentido Sul, com destino a Porto Alegre. A paralisação do trânsito ocorre na altura do km 94, e, embora a pista sul já esteja liberada, a fila de carros segue grande com 8 km de extensão.

Para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

