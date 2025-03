Bebê de 10 meses é encontrado sozinho e caído em chão de casa no Sul de SC Abandono de incapaz foi registrado em Criciúma no último domingo (23) ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h06 ) twitter

Um bebê, de 10 meses, foi encontrado sozinho e caído no chão de uma casa, no bairro Metropol, em Criciúma, no último domingo (23). O pai da criança, de 41 anos, foi quem localizou o filho nessa situação.

