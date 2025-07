Bebê de 2 meses é arremessada de cadeirinha após capotamento na SC-157 Segundo informações dos socorristas, veículo foi lançado a cerca de 70 metros da pista após capotar várias vezes na SC-157, em Quilombo... ND Mais|Do R7 28/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma bebê de apenas 2 meses foi arremessada da cadeirinha durante um capotamento na SC-157, em Quilombo, no Oeste catarinense. O grave acidente foi registrado na tarde do domingo (27). O carro saiu da pista e capotou várias vezes até parar a cerca de 70 metros da rodovia, próximo ao CTG do município. A bebê foi encontrada chorando e ferida, nos braços da mãe, fora do veículo.

Para mais detalhes sobre este acidente e o estado das vítimas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Cidade escondida em SC vira sensação entre os turistas

Famílias poderão doar DNA em cidade de SC para ajudar nas buscas de pessoas desaparecidas

Colisão violenta mata duas mulheres e deixa cinco feridos na BR-282, em SC