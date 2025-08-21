Logo R7.com
Bebê de 8 meses é internado na UTI em SC com fraturas e sinais de agressão

Mãe e padrasto são investigados pela Polícia Civil em Joaçaba

ND Mais|Do R7

Um bebê de 8 meses chegou ao Hospital Universitário Santa Terezinha, em Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina, com diversos sinais de agressões físicas. A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta quarta-feira (20). A mãe, de 21 anos, contou aos policiais que mora em Herval d’Oeste e levou a filha inicialmente ao posto de saúde por causa de febre e dificuldades para respirar.

