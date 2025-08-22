Logo R7.com
Bebê é internada em estado grave e pai é preso por suspeita de maus-tratos em SC

Um pai foi preso em flagrante após a filha, uma bebê de 2 meses, dar entrada no hospital com diversos hematomas e fraturas pelo corpo...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um homem foi preso em flagrante suspeito de agredir a própria filha, uma bebê de apenas 2 meses, em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A Polícia Militar foi acionada na noite de quarta-feira (20) depois que a criança deu entrada no Hospital Maicé com diversas lesões.

