Bebê é internada em estado grave e pai é preso por suspeita de maus-tratos em SC
Um pai foi preso em flagrante após a filha, uma bebê de 2 meses, dar entrada no hospital com diversos hematomas e fraturas pelo corpo...
Um homem foi preso em flagrante suspeito de agredir a própria filha, uma bebê de apenas 2 meses, em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A Polícia Militar foi acionada na noite de quarta-feira (20) depois que a criança deu entrada no Hospital Maicé com diversas lesões.
Um homem foi preso em flagrante suspeito de agredir a própria filha, uma bebê de apenas 2 meses, em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A Polícia Militar foi acionada na noite de quarta-feira (20) depois que a criança deu entrada no Hospital Maicé com diversas lesões.
Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: