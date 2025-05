Bebê engasgado é salvo por uma policial militar em cidade de SC O fato aconteceu em frente ao quartel da PM em Caçador, no Meio-Oeste do estado ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 07h20 (Atualizado em 03/05/2025 - 07h20 ) twitter

Um bebê engasgado com leite foi salvo por uma policial militar em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina, na madrugada desta sexta-feira (2). A mãe, desesperada, procurou ajuda diretamente no quartel da Polícia Militar e foi atendida de imediato.

