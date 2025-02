Bebê fica ferida e acaba hospitalizada após briga por dívida de R$ 200 em SC A Polícia Civil aguarda exames para determinar a gravidade das lesões contra bebê de 2 meses em Rio Negrinho ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 19h06 (Atualizado em 18/02/2025 - 19h06 ) twitter

Uma bebê de 2 meses ficou ferida durante uma briga em Rio Negrinho, no Planalto Norte de Santa Catarina, no último sábado (15). A criança foi levada ao Hospital Infantil de Joinville, onde permanece em observação. A Polícia Civil aguarda exames para determinar a gravidade das lesões.

