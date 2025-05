Bebê nasce dentro de viatura dos bombeiros em SC O parto aconteceu durante o trajeto ao hospital em Fraiburgo, no Meio-Oeste ND Mais|Do R7 30/05/2025 - 20h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma gestante deu à luz dentro de viatura do Corpo de Bombeiros de Fraiburgo, no meio do caminho até o hospital. O parto ocorreu na tarde de quinta-feira (29), com apoio da equipe de resgate, após atendimento emergencial na zona rural do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre esse emocionante relato!

Leia Mais em ND Mais:

Apostas de SC acertam a quina e garantem prêmio na Mega-Sena de 11 milhões

Argentina que caminhou 4 mil km em 190 dias compartilha relatos em festival no Sul de SC

Por que a polícia despejou meia tonelada de sal na Serra do Rio do Rastro?