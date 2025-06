Bebê nasce em ambulância dos bombeiros em frente da própria casa em SC: ‘já chegou chorando’ Parto aconteceu de forma tranquila e recém-nascida chegou com saúde, segundo bombeiros responsáveis pelo nascimento em Barra Velha ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 09/06/2025 - 12h37 ) twitter

A pequena Camily nasceu dentro da ambulância do corpo de bombeiros militares de Barra Velha, no Litoral Norte catarinense. O parto aconteceu na madrugada de domingo (8), por volta das 3h06, no bairro São Cristóvão. Quando os bombeiros chegaram ao local a gestante estava deitada em um colchão no piso térreo da casa. A equipe colocou a mulher dentro da ambulância para levá-la à maternidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba todos os detalhes desse emocionante nascimento!

