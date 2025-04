Bebê nasce em casa, antes da chegada dos bombeiros, em Navegantes Bebê nasce em casa cerca de 10 minutos antes da chegada do Corpo de Bombeiros em Navegantes ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 20h45 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h45 ) twitter

Bebê nasce em casa sozinho, esse cenário certamente assusta qualquer pessoa e foi isso que aconteceu em uma residência do bairro Porto Escalvado, em Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina, na última sexta-feira (4). Cerca de dez minutos após o nascimento do menino, a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu chegar para prestar assistência à mãe e bebê, na última sexta-feira (4).

Para saber mais sobre este emocionante relato, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

