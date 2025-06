Bebê reborn do crime? Polícia encontra drogas em boneca que seria enviada pelos Correios em SC Polícia Civil contou com apoio de cães farejadores para localizar o brinquedo, carregado com haxixe, no Centro de Triagem e Distribuição...

ND Mais|Do R7 14/06/2025 - 05h15 (Atualizado em 14/06/2025 - 05h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share