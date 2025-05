Bebê recebe 1ª dose de Zolgensma pelo SUS, ‘remédio mais caro do mundo’, de R$ 7 milhões Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 130 bebês com AME podem receber a aplicação do Zolgensma pelo SUS em dois anos ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 22h23 (Atualizado em 16/05/2025 - 22h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A primeira aplicação do Zolgensma pelo SUS (Sistema Único de Saúde) foi feita em uma bebê com AME (Atrofia Muscular Espinhal) tipo 1 nesta quinta-feira (15). Chamado de “remédio mais caro do mundo”, o medicamento pode custar mais de R$ 7 milhões na rede privada.

Para saber mais sobre essa importante conquista na saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Carro para debaixo de caminhão, deixa 5 mortos e mobiliza operação complexa na BR-280 em SC

Consignado CLT: portabilidade do crédito está disponível a partir desta sexta; veja como fazer

Valor a receber do Estado? SC abre acordos para antecipar precatórios com até 40% de desconto