Bebê sofre fratura no crânio após cair de trocador em SC; família acusa creche de omissão

Uma bebê de cinco meses sofreu uma fratura no crânio após cair de um trocador em uma creche municipal de Corupá, no Norte de Santa Catarina, na sexta-feira (30). A criança foi hospitalizada e recebeu alta no domingo (1º). A família acusa a escola de omissão de socorro e questiona a conduta da professora que estava na sala no momento do acidente. Segundo o avô da criança, Adolar Wackerhage, a bebê teria caído enquanto uma auxiliar trocava a fralda e uma professora conversava na porta, distraindo a profissional.

