Bebês com trajes juninos encantam em Hospital de Blumenau Arraiá é tradicional na maternidade do Hospital Santa Isabel; bebês encantam e exalam fofura ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 01h15 (Atualizado em 25/06/2025 - 01h15 )

O clima junino tomou conta da Maternidade Bertha Louise, no Hospital Santa Isabel, e trouxe junto uma dose extra de ternura. Em mais uma edição do já tradicional “Arraiá dos Baby’s”, os recém-nascidos foram vestidos com trajes típicos das festas de São João: roupinhas xadrez, vestidos coloridos, mini chapéus de palha e até berços decorados como barraquinhas caipiras.

Para saber mais sobre essa encantadora celebração, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

