Beijo da despedida: como agiu homem que ateou fogo na casa com filhos dentro em SC O homem já teve a prisão preventiva decretada e responde por tentativa de homicídio qualificado contra as três crianças e por descumprimento... ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 07h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 07h17 )

Um homem preso em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, acusado de incendiar a casa da ex-esposa enquanto três crianças dormiam, teria se despedido dos filhos momentos antes de atear fogo no imóvel. O caso ocorreu na madrugada de domingo (31), por volta das 5h30, e segue em investigação pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina). O homem já teve a prisão preventiva decretada e responde por tentativa de homicídio qualificado contra as três crianças e por descumprimento de medida protetiva em favor da ex-esposa.

