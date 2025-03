Beijoqueiro? Zagueiro brasileiro apazigua ânimos com beijo inusitado em atacante na Champions! Na pré-lista do técnico Dorival Júnior para a próxima convocação para a seleção brasileira, Alexsandro beijou o autor do gol do Dortmund... ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 16h48 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h48 ) twitter

Em um jogo tenso e cheio de emoção entre Borussia Dortmund e Lille pelas oitavas de final da Champions League, um lance curioso roubou a cena e viralizou nas redes sociais. O brasileiro Alexsandro Ribeiro, defensor do Lille, protagonizou um momento inusitado ao “selar a paz” com um beijo na testa do atacante Adeyemi, do Dortmund, após uma breve discussão.

