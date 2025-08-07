‘Bem mais rápido’: motoristas ganham até 1 h por dia com novo contorno viário em Santa Catarina Obra foi considerada a maior construção rodoviária da América Latina durante a execução e tem cumprido seu objetivo: desafogar o trânsito... ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 07/08/2025 - 18h39 ) twitter

Um ano após a inauguração do Contorno Viário na Grande Florianópolis, motoristas relatam que ganharam até uma hora por dia no trajeto até o trabalho. A obra demorou 12 anos para ser entregue e, na época, foi considerada a maior construção rodoviária do Brasil e da América Latina. Desde que foi entregue, a obra tem cumprido seu objetivo: desafogar o trânsito no trecho principal da BR-101.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essa importante mudança no trânsito!

