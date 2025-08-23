‘Besteira’: homem dispara 5 vezes contra noivo da ex em frente a material de construção em SC
O suspeito disparou cerca de cinco vezes contra o peito da vítima em Itapoá, que foi transferida de helicóptero para Joinville
Um homem de 53 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (22) após atirar contra o atual noivo de sua ex-companheira, de 40 anos, em Itapoá, no Litoral Norte catarinense.
Um homem de 53 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (22) após atirar contra o atual noivo de sua ex-companheira, de 40 anos, em Itapoá, no Litoral Norte catarinense.
Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: