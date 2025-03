BG nos Bairros chega ao Belvedere com serviços à comunidade; veja programação A ação acontece no Belvedere; comunidade terá contato com os apresentadores e repórteres da NDTV durante o BG nos Bairros ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 13/03/2025 - 20h06 ) twitter

A comunidade terá mais uma oportunidade de participar do BG nos Bairros da NDTV Record, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A terceira ação deste ano será realizada no sábado (15), no Parque Colina Verde – Luciane Dariva Muraro, localizado no bairro Belvedere.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

