Biguaçu atende decisão do Tribunal de Contas e revoga isenção da taxa de lixo Custos para o municípios da isenção da taxa de lixo em Biguaçu chegaram a 7 milhões; cobrança será feita pelo boleto do IPTU ND Mais|Do R7 08/02/2025 - 10h45 (Atualizado em 08/02/2025 - 10h45 )

Após 13 anos de isenção, os moradores de Biguaçu vão voltar a pagar a taxa de lixo, por decisão do TCE-SC (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina). Desde 2012, a taxa não era cobrada, com base num decreto municipal, em função de um acordo com a empresa que gerencia o aterro municipal de Biguaçu e homologado pelo Ministério Público.

