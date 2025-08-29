Bilionárias da mesma família de SC estão entre as mulheres mais ricas do Brasil Anne Werninghaus, Dora e Lívia Voigt estão na lista da Forbes das mulheres mais ricas do Brasil, com fortuna de R$ 22,3 bilhões ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 28/08/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O ranking Forbes Bilionários Brasileiros 2025, divulgado nesta quinta-feira (28), trouxe entre as 10 mulheres mais ricas do Brasil as três herdeiras da WEG, multinacional de Jaraguá do Sul conhecida como a “fábrica de bilionários”. Em 2025, o número de mulheres no ranking geral da Forbes cresceu. São 60 bilionárias, contra 48 no ano passado. Ainda assim, elas representam apenas 20% do total de 300 bilionários brasileiros. Somadas, suas fortunas chegam a R$ 343,7 bilhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra quem são as mulheres mais ricas do Brasil!

Leia Mais em ND Mais:

Alumínio, fios e silêncio: choque elétrico durante trabalho mata músico de 30 anos em SC

VÍDEO: Adolescentes estão por trás de série de roubos a residências em SC

Com depoimento da mãe a portas fechadas, inicia júri de filho que matou o próprio pai em SC