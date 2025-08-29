Bilionárias da mesma família de SC estão entre as mulheres mais ricas do Brasil
Anne Werninghaus, Dora e Lívia Voigt estão na lista da Forbes das mulheres mais ricas do Brasil, com fortuna de R$ 22,3 bilhões
O ranking Forbes Bilionários Brasileiros 2025, divulgado nesta quinta-feira (28), trouxe entre as 10 mulheres mais ricas do Brasil as três herdeiras da WEG, multinacional de Jaraguá do Sul conhecida como a “fábrica de bilionários”. Em 2025, o número de mulheres no ranking geral da Forbes cresceu. São 60 bilionárias, contra 48 no ano passado. Ainda assim, elas representam apenas 20% do total de 300 bilionários brasileiros. Somadas, suas fortunas chegam a R$ 343,7 bilhões.
