Bilionário de SC, ‘rei do ovo’ diz que Bolsa Família atrapalha contratações; Felipe Neto rebate Em entrevista à Folha, Ricardo Faria afirmou que as “pessoas estão viciadas” no programa. Declaração foi contestada pelo influenciador... ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 23h43 (Atualizado em 17/06/2025 - 23h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O empresário catarinense Ricardo Faria, bilionário conhecido como “rei do ovo”, fez duras críticas às políticas públicas assistencialistas promovidas pelo governo federal. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, ele afirmou que “as pessoas estão viciadas no Bolsa Família”. A declaração repercutiu nas redes sociais e foi rebatida pelo influenciador digital Felipe Neto, que cobrou do empresário salários mais justos para os funcionários de sua empresa.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Ricardo Faria e Felipe Neto, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Laudo confirma principal suspeita da polícia sobre empresário morto em Interlagos

O que é a ‘Muralha Digital’ que vai vigiar Balneário Camboriú 24 horas por dia?

‘Boiola depilada’: jornalista presa por homofobia faz novo ataque um dia após deixar prisão