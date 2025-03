Bilionários perderam mais de R$ 1.2 trilhão em dois meses do novo governo Trump; veja lista Bilionários acumularam perdas de US$ 210 bilhões desde janeiro, quando Donald Trump tomou posse como presidente dos EUA; saiba quem... ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O início do segundo mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não foi muito generoso para alguns dos maiores bilionários do mundo. Juntos, os magnatas perderam US$ 210 bilhões em dois meses, o equivalente a mais de R$ 1.2 trilhão. Elon Musk, conselheiro sênior da Casa Branca, foi o mais impactado desde 17 de janeiro, segundo o índice da Bloomberg.

Para saber mais sobre como as políticas de Trump afetaram a fortuna dos bilionários, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Defesa Civil de Blumenau recebe comitiva nacional para vistoria de áreas afetadas por enchentes

Vereador tem resposta dura por questionar ‘vídeos de travesti’ em escola tradicional de Itajaí

BR-101 no Sul de SC: desvio de pista inicia nesta quarta e concessionária alerta para mudanças