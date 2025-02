Binário de Joinville é implantado e mudanças importantes no trânsito passam a valer Alterações vão impactar tráfego nos eixos Norte/Sul e Leste/Norte ND Mais|Do R7 02/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 02/02/2025 - 09h26 ) twitter

O mais novo binário de Joinville, das ruas Procópio Gomes e Urussanga, foi implantado e as mudanças já começaram a valer neste sábado (1º). Agora, os motoristas que fazem o eixo Norte/Sul e Leste/Norte passam a contar com novas formas de fazer esse deslocamento na cidade do Norte catarinense.

Para mais detalhes sobre as mudanças no trânsito e como elas podem afetar sua rotina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

