Binário do Morro dos Cavalos: Jorginho condiciona obra em SC a repasse de verba federal

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), condicionou o binário da BR 101, no Morro dos Cavalos, em Palhoça, ao ressarcimento pela União do dinheiro estadual investido nas rodovias federais na gestão de seu antecessor, Carlos Moisés. A declaração foi dada em entrevista exclusiva ao portal ND Mais nesta sexta-feira (25).

Para mais detalhes sobre essa importante obra e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

