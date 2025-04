Binário do Morro dos Cavalos: quais são os entraves legais e ambientais? Após tramitação administrativa, obra do binário do Morro dos Cavalos deve levar ao menos um ano e dez meses para sair do papel ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 21h20 (Atualizado em 26/04/2025 - 21h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A proposta do binário do Morro dos Cavalos, apresentada na quarta-feira (23) pelo governo de Santa Catarina, foi aceita pelo Ministério dos Transportes. O projeto que visa desafogar o trecho da BR-101 em Palhoça, no entanto, ainda deve enfrentar barreiras no licenciamento da obra.

Saiba mais sobre os desafios e as implicações dessa obra consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Saiba o que vai acontecer com onça-pintada que devorou caseiro

Encontro dos Amigos encerra as comemorações do aniversário de Itapema

JEC Futsal enfrenta o Cruzeiro na segunda rodada da Liga Nacional