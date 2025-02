Blocos de carnaval e corrida alteram trânsito de Florianópolis no final de semana Berbigão do Boca e Fanfarra da Ponte, além da corrida Track, exigirão bloqueios e desvios no Centro e na Beira-Mar Norte e Continental... ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 19/02/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eventos de carnaval e uma corrida vão alterar o trânsito de Florianópolis neste final de semana. A GMF (Guarda Municipal de Florianópolis) fará ajustes na região Central e Continental da cidade para acomodar foliões e atletas. Confira os detalhes dos bloqueios e desvios para cada dia.

Não perca os detalhes sobre as alterações no trânsito e como isso pode afetar sua viagem! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Advogado usa ChatGPT, cita dados jurídicos falsos em processo e é multado pelo TJSC

Mulher leva tesouradas no meio da rua e adolescente é detido em SC

Empresa que fará estudo de ponte entre cidades de SC é definida