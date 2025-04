Bloqueio Total e Modo Recuperação: entenda as opções do Celular Seguro contra roubos e furtos Modalidades desativam linha telefônica e contas, mas há diferença nas opções de bloqueio do aparelho; a opção de Bloqueio Total está... ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 20h45 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O programa Celular Seguro, iniciativa da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), iniciou uma nova fase nesta semana. Desde segunda-feira (7), o usuário que for vítima de furto ou roubo de celular conta com duas opções: o Bloqueio Total e o Modo Recuperação.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como proteger seu celular contra roubos e furtos!

Leia Mais em ND Mais:

‘É como nascer de novo’: HRO realiza primeira cirurgia cardíaca pelo SUS em paciente infartado

Bebê nasce em casa, antes da chegada dos bombeiros, em Navegantes

Pintura inusitada: Idosa pinta casquinha de ovo de lagartixa e cria quadro em miniatura em SC