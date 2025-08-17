Bloqueio total: trechos da BR-116 em SC serão interditados na segunda-feira (18)
Bloqueio na Serra do Espigão é realizado na segunda-feira (18); Concessionária alerta para possíveis atrasos, e aconselha que motoristas...
Os km 101 e 110 da BR-116, localizados na Serra do Espigão, Planalto Norte de Santa Catarina, serão totalmente interditados a partir desta segunda-feira (18). Segundo informações da concessionária Arteris Planalto Sul, as obras realizadas no município de Monte Castelo serão destinadas principalmente a contenção e manutenção da rodovia.
