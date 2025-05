Bloqueios na BR-101 por obras no PR iniciam neste fim de semana Alterações no tráfego buscam garantir segurança durante obras na BR-376, em Guaratuba, no Paraná ND Mais|Do R7 30/05/2025 - 06h36 (Atualizado em 30/05/2025 - 06h36 ) twitter

A partir deste fim de semana, motoristas que trafegam pela BR-376, em Guaratuba (PR), devem redobrar a atenção. A Arteris Litoral Sul informou que haverá mudanças no tráfego para viabilizar o início das obras no km 675,5, sentido Norte (Curitiba).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os bloqueios e as intervenções programadas.

