Blumenau abre processo seletivo com benefícios e salários de mais de R$ 4 mil O processo seletivo de Blumenau oferece oportunidades para professor e coordenador pedagógico ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 20h19 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Blumenau abre processo seletivo público simplificado, nesta quarta-feira (3), para contratação temporária de professores e coordenadores pedagógicos na rede municipal de ensino em 2026. A prova objetiva ocorre em 19 de outubro, e o resultado final será divulgado em 14 de novembro de 2025.

Saiba mais sobre as oportunidades e salários acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

De campeão olímpico a corretor: ex-atleta aposta em imóveis milionários em SC

Nova Balneário Camboriú? Moradores querem barrar ‘arranha-céu’ em praia famosa de Florianópolis

De Winterffell para SC: conheça a hamburgueria inspirada na série ‘Game of Thrones’