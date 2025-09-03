Blumenau abre processo seletivo com benefícios e salários de mais de R$ 4 mil
O processo seletivo de Blumenau oferece oportunidades para professor e coordenador pedagógico
Blumenau abre processo seletivo público simplificado, nesta quarta-feira (3), para contratação temporária de professores e coordenadores pedagógicos na rede municipal de ensino em 2026. A prova objetiva ocorre em 19 de outubro, e o resultado final será divulgado em 14 de novembro de 2025.
