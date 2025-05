Blumenau amplia vacinação contra gripe para todas as idades; confira os locais De acordo com a prefeitura, todas as pessoas a partir de 6 meses de idade poderão se vacinar no município ND Mais|Do R7 13/05/2025 - 23h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h07 ) twitter

Com o inverno se aproximando, Blumenau se prepara para continuar a campanha de vacinação contra gripe, que teve seu Dia D no último sábado (13). Assim como na campanha, todas as pessoas maiores de 6 meses podem se vacinar em uma unidade de saúde do município, com sala de vacina ativa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a vacinação!

