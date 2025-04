Blumenau dá passo importante para se tornar cidade-irmã de Colônia, na Alemanha O prefeito de Blumenau, Egidio Ferrari, assinou uma carta de intenção, nesta segunda-feira (28), durante evento no Rio de Janeiro ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 23h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 23h40 ) twitter

Blumenau pode ganhar uma cidade-irmã em Colônia, na Alemanha. Um acordo entre os municípios visa um intercâmbio com trocas culturais, turísticas, educacionais e comerciais, que está perto de sair do papel. Enquanto participava de um evento no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (28), o prefeito de Blumenau, Egidio Ferrari, assinou a carta de intenção para se tornar cidade-irmã de Colônia.

