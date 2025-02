Blumenau decreta situação de emergência após forte temporal e alagamentos Aulas no CEI Paulo Freire, no bairro Itoupava Central, foram suspensas na manhã desta terça-feira (18); Blumenau registrou alagamentos... ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 13h46 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A prefeitura de Blumenau decretou situação de emergência nesta segunda-feira (17) em virtude da forte chuva que atingiu o município. Segundo a Defesa Civil, foram mais de 60 milímetros até às 5h desta terça-feira (18), o que causou alagamentos e transtornos.

Para mais detalhes sobre a situação e as medidas tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Por que avião pousou de ponta-cabeça em Toronto; veja vídeo

Opções em casa: O destaque do Avaí na derrota diante do Barra

Churrasqueira elétrica: praticidade para curtir ao lado de amigos e familiares