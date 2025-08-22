Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Blumenau deve economizar R$ 400 mil ao ano com mudança de endereço de secretarias

Novo local de atendimento fica na Rua das Missões, nº 445, no bairro Ponta Aguda

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A prefeitura de Blumenau deve economizar R$ 400 mil ao ano com aluguéis após mudança de endereço de duas secretarias. A partir de segunda-feira (25), as secretarias de Educação (Semed) e de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) de Blumenau começam a atender no novo prédio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa mudança!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.